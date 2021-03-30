Son dakika haberleri: Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma kapsamında FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız