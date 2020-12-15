Son dakika! Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

15.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:54
Son dakika! Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10'u askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde belirlenen adreslere, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 askeri okul eski öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon (2)
Son dakika haberleri | İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon (2)
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon - İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akbağ Defne Samyeli Haluk Bilginer Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:54:44. #1.15#
title