Son dakika haberleri | Kocaeli'de fabrika sahasına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de fabrika sahasına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı

Son dakika haberleri | Kocaeli'de fabrika sahasına giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrika sahasına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrika sahasına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde Veysel Karani Sokak'ta bulunan tarım ekipmanları tedarikçisi firmanın sahasına giren yılanı gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yılanı yakalamak için yanlarında bulundurdukları ekipmanlarla çalışma başlattı.

Ekipler yakalayıp poşete koydukları yılanı araca alarak daha sonra doğaya bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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