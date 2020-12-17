Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
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Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

17.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:22

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki tek katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kısa süreli paniğe sebep olan yangın, vatandaşları sokağa döktü. İtfaiye ekipleri yangının tekrarlanmaması için soğutma çalışması yaparken, yangın esnasında içeride kimse olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini bulabilmek için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Kocaeli'de çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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