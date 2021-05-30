Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mimarsinan Mahallesi 27/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde oturdukları sırada yangını fark eden Aslan Yelek, eşi ve çocukları, pencereden dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi tahliye etti.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenerek baygınlık geçiren Aslan Yelek'e müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Aslan Yelek, gazetecilere, odadan alevler yükseldiğini fark ettiğini belirterek, eşiyle çocuklarını çıkarmak için uğraştığı sırada dumandan etkilenip baygınlık geçirdiğini anlattı.

Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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