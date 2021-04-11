Son dakika haberleri | Kocaeli'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultan Orhan Mahallesi 1153. Sokak'ta Satı K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken evde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal