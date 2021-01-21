Son dakika haberleri | Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

21.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:34
Son dakika haberleri | Kocaeli'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir fabrikada bakım onarım işçisi olarak çalışan Mehmet Emin Ö. (44), arıza gidermek için kullandığı merdivenin yerini değiştirdiği esnada elektrik akımına kapıldı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Mehmet Emin Ö, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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