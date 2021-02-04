Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosunu soymaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosunu soymaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ocak'ta 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda silahlı soygun girişiminde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmanın ardından ekipler, Kocaeli ve Yalova'da düzenlediği operasyonla M.O. ve E.O'yu yakaladı, olayda kullanılan ruhsatsız tabancayı da ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.O. savcılıktaki sorgulamasının ardından serbest bırakılırken, E.O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karamürsel'de 27 Ocak'ta döviz bürosuna giren silahlı soyguncu, iş yeri sahibi kadın tarafından kovalanmıştı, olay güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı