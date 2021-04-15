KOCAELİ'DE DÖKÜM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 8 YARALI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanlardan birinin patlaması sonucu 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir döküm fabrikasında üretimde kullanılan kazanlardan birinin patlaması sonucu 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikada üretim yapıldığı sırada kazanlardan biri bilinmeyen bir nedenle patladı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri patlama nedeniyle yaralanan 2'si ağır 8 kişiyi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere götürdü. Bu sırada itfaiye ekipleri, patlama nedeniyle fabrikanın çatısında çıkan ufak çaptaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı