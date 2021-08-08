Son dakika haberleri... Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Çınarlı Mahallesi Kayacı Sokak'taki bir evde C.P. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında C.P, tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.
Yaralı, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız