Son dakika haberleri | Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Son dakika haberleri | Kocaeli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
24.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:14

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Halıdere mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmasına helikopter de destek veriyor.

Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, AK Parti milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ile Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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