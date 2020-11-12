Son dakika haberleri | Kocaeli'de çatı yangını

Son dakika haberleri: Karamürsel ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karamürsel ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Mahallesi Dülger Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yoğun dumanların çevreyi sarması üzerine binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas