Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Yoğun kar birikmesi sonucu çatısı çöken ahırda çok sayıda hayvan telef oldu

HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi

Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı

TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı

Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ileri sürülen kadını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ileri sürülen kadını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'nde dün Hacer Ç'nin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet

Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, adliyeye götürüldüğü sırada bir basın mensubunun "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi." diye cevap verdi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kadının H.E'den ayrılmak istediği ve eşyalarını taşımak üzere eve geldiği sırada çıkan tartışmada şüpheli tarafından tabancayla vurulduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız