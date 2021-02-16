Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

16.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:01

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ileri sürülen kadını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı ileri sürülen kadını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'nde dün Hacer Ç'nin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet

Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, adliyeye götürüldüğü sırada bir basın mensubunun "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi." diye cevap verdi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kadının H.E'den ayrılmak istediği ve eşyalarını taşımak üzere eve geldiği sırada çıkan tartışmada şüpheli tarafından tabancayla vurulduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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