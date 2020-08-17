Son dakika haberleri... Kocaeli'de bahçe yangını
Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şeftali bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
17.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:14
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şeftali bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tavşanlı Mahallesi'nde şeftali bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kuru otlardan dolayı kısa sürede büyüyen yangına, haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekipler, yarım saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
Yangında, 1 dönüm şeftali bahçesi zarar gördü.
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Kaynak: AA