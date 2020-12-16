Son dakika haberleri | Kocaeli'de aranan 21 şahıs denetimlerde yakalandı

Son dakika haberler... Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli'de aranması olan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan toplam 21 şahıs yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı