Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

09.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:56

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Olcay Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı.

Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar meydana geldi.

Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Özdemir Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Mesut Özil Metin Oktay Gökhan Gönül Samet Aybaba
Tüm Haberler Ocak Türk Kocaeli Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 21:56:55. #1.15#
title