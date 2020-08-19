Son dakika haberleri... Kocaeli'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika habere göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
19.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:17
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Defne Sokak'taki bir ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA