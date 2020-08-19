Son dakika haberleri... Kocaeli'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika habere göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Defne Sokak'taki bir ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

Kaynak: AA