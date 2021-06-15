Son dakika haberleri: Kocaeli'de 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika haberleri: Kocaeli'de 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir minibüsün durumundan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları arama çalışmalarında 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir minibüsün durumundan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları arama çalışmalarında 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve takibine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde durumundan şüphelenilen minibüs durduruldu. Durdurulan minibüste inceleme yapan ekipler içerisinde akaryakıt depolama ve dolum yapmak için düzenek yapıldığını ve bir tıra akaryakıt dolumu yapıldığını belirledi. Minibüs içerisinde bulunan depolardaki akaryakıt incelendikten sonra kaçak olduğu belirlendi. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda ise 2 adet bin 200 litrelik depo, 1 adet sayaçlı pompa, 1 adet pos cihazı, 6 adet ajanda ve veresiye fişi, 1 adet taşıma irsaliyesi ele geçirildi. İki adet depodan birinin boş, diğerinin ise içerisinde 900 litre kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri: Kocaeli'de 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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