Son dakika haberleri: Kocaeli'de 520 litre etil alkol ele geçirildi; 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de 520 litre etil alkol ele geçirildi; 3 gözaltı

Son dakika haberleri: Kocaeli'de 520 litre etil alkol ele geçirildi; 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir araçta yapılan aramada 520 litre etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir araçta yapılan aramada 520 litre etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde durdurduğu bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada 104 bidonda toplam 520 litre etil alkol ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Son Dakika Haberleri

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