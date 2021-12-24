Son dakika haberleri: Kocaeli'de 520 litre etil alkol ele geçirildi; 3 gözaltı

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir araçta yapılan aramada 520 litre etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde durdurduğu bir araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada 104 bidonda toplam 520 litre etil alkol ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Son Dakika Haberleri

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