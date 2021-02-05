Son dakika haberleri... Kocaeli'de 37 sanıklı "Turcoin" dolandırıcılık davasına devam edildi

Kocaeli'de "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım vaadiyle 1176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen ikisi tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3 yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dün yapılan bir hırsızlık olayında yedieminde bulunan davaya ilişkin dijital verilerin çalındığını, buna ilişkin belgelerin kendilerine ibraz edildiğini tutanaklara kaydetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesine karar verilmesini istedi.

Söz verilen tutuklu sanık Muhammet Satıroğlu, cezaevinde zorlu bir süreç geçirdiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Sadun Kaya da "Öncesinde de söylediğim gibi benim yaptığım işler yasaldır, herhangi bir dolandırıcılık yoktur." dedi.

Tutuklu sanık Sadun Kaya'nın avukatı Görkem Bora Taner de en büyük delillerden biri olan dijital materyallerin bir kısmının çalındığını iddia ederek, "Bu sebeple müvekkilim hakkında mahkumiyet hükmü kurulması mümkün değildir. Adli kontrol şartıyla tutuklu kaldığı süre gözetilerek tahliyesini talep ederim." dedi.

Tutuklu sanık Muhammet Satıroğlu avukatı Duygu Usanmaz ise davayla ilgili ilk önce 6 kişiye sanık Kaya'nın hesabından ödeme yapıldığını, bunu duyan binlerce müştekinin paralarını alabilmek için şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Bundan sonra müvekkilim olaya müdahil olmuştur. Kendisinin tahliye olduğu takdirde gerçek müşteki sayısı ortaya çıkacaktır. Kendisinin adli kontrol tedbiri de dahil tüm tedbirlerle tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Müşteki M.D. de o dönemde tutuklu sanıkların tatmin edici miktarda para verdiğini duyduğunu, bu nedenle çeşitli zamanlarda bir kişi aracılığıyla para verdiğini ve Sadun Kaya'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Savcılık tarafından hazırlanan 60 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu'nun "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3'er yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla, diğer 35 sanığın da "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş