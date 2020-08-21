Son dakika haberleri... Kocaeli'de 3 iş makinesi yandı
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Son dakika haberleri... Kocaeli'de 3 iş makinesi yandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alev alan 3 iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika haberleri... Kocaeli'de 3 iş makinesi yandı
21.08.2020 05:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 05:40

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alev alan 3 iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muallimköy Mahallesi 4140. Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm firmasının deposunda park halindeki 3 iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle hasar gören iş makineleri kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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