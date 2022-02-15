Son dakika haberleri: Kocaeli'de 21 yıl önce dağıtım iznindeki askerin öldürülmesine ilişkin dava sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 21 yıl önce dağıtım iznine gelen eri darbederek öldürdükleri ve üzerindeki eşyaları çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Hidayet İ. ve Tamer K, maktul yakınları ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gönderilen HTS kayıtları dosyaya eklendi.

Mahkeme başkanı, gelen HTS raporuna göre olay tarihinde maktul Kasım Aydın'ın 2, sanıkların da 7 iletişim kaydının tespit edildiğini söyledi.

Sanık avukatları, telefonun delil olarak sayılmasını kabul etmediklerini dile getirerek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Sanıklar Hidayet İ. ve Tamer K. de mağdur olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, olay tarihi ve sonrasındaki 3 güne ilişkin maktul ve sanıklara ait telefonların konum bilgilerinin harita üzerinde işaretlenmiş şekilde BTK'den rapor istenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Tekirdağ'da vatani görevini yapan Kasım Aydın, 10 günlük dağıtım iznine geldiği Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde Mimar Sinan Parkı'nın arka kısmında kalan ağaçlık alanda, 30 Haziran 2001'de darbedilip boğularak öldürülmüş, cep telefonu ve cüzdanı gasbedilmişti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 yıl sonra Kasım Aydın dosyasında elde ettikleri yeni deliller doğrultusunda 2 şüpheliyi yakalamıştı.