Son dakika haberleri! Kocaeli'de 15 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı
Son dakika haberine göre Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 15 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 15 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan araçta 15 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Araç sürücüsü F.A. göçmen kaçakçılığı suçu iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş