Son dakika haberleri! KOCAELİ BALIKÇILARIN YENİ SEZONDA UMUDU PALAMUT VE ÇUPRA
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Son dakika haberleri! KOCAELİ BALIKÇILARIN YENİ SEZONDA UMUDU PALAMUT VE ÇUPRA

Son dakika gündem haberi... KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ağ ile balık yasağının kalkmasına günler kala balıkçıların hazırlıkları büyük bir hızla devam ediyor.

Son dakika haberleri! KOCAELİ BALIKÇILARIN YENİ SEZONDA UMUDU PALAMUT VE ÇUPRA
20.08.2020 08:54 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:58

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ağ ile balık yasağının kalkmasına günler kala balıkçıların hazırlıkları büyük bir hızla devam ediyor. Balıkçılar bu sezon bol miktarda palamut ve çupra yakalamayı umduklarını söyledi.

Karamürsel ilçesinde 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu öncesinde hummalı bir çalışma devam ediyor. İlçenin büyük bir kısmı balıkçılık ile geçinen Ereğli mahallesinde ağlar örülüyor, teknelerin motorları gözden geçiriliyor. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece 00.00'da ilk ağlarını atacak olan balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor. Yeni sezonun başlangıcında ağlarına palamut ve çupra vurmasını beklediklerini söyleyen balıkçılar, fiyatların sezonun ilk 15 gününde yüksek seyrettikten sonra düşmesini tahmin ettiklerini söyledi.

Yeni sezon için 700 metre kadar ağ ördüklerini söyleyen Birol Seymen, 'Bu sene sezonu 15 gün kadar erken kapadık pandemi dolayısıyla. Ondan sonra ağlarımızı çıkarttık. Ağlarla beraber motorların temizliğini yaptık. Eski ağlarımızı çıkardıktan sonra, burada 600-700 metre bir ağ yaptık. Hamsi ağı yaptık. Hamsiyi bu ağla yakalamak istiyoruz. Şu anda çok hamsi var gibi gözükmüyor. Palamut Karadeniz'de fazla. Karadeniz'e gitmek gibi bir düşüncemiz var. Şimdi motorlarımızı kızağa çekeceğiz. Bunların hepsinin sezona yetişmesini umut ediyoruz. İstavrit ve hamsi bu sene biraz zayıf gibi. Hepimiz palamuta yükleneceğiz gibi gözüküyor. Fiyatlar tahminimce ilk 15 gün biraz pahalı olur. Sonra düşerö dedi.

Karamürsel iskelesinde demirli Boralar 2 teknesinin sahibi Aydın Bora, 'Hazırlıklılarımızı yaptık. Bu pandemi dönemiyle Bu pandemi sebebiyle biraz geç kaldık. Fakat işlerimizi zor da olsa toparladık. Şu anda yeni av sezonuna hazırız. İnşallah, bu dönemde pandemiyle birlikte nasıl geçecek bilmiyorum ama biraz zor geçeceğini ümit ediyoruz. Bakalım, göreceğiz. İnşallah olur diyoruz. Çıkıp göreceğiz. İnşallah olur diyoruz. 1 Eylül'de sezon açıldığı zaman bakıp göreceğiz. Balığın şu anda denizde ne durumda olduğunu bilmiyoruz. İnşallah olur diyoruz. Söylenecek başka bir şey yok. Herkes hazırlığını yaptı. Biraz geç de başlasak, büyük ölçüde toparladık. Herkes hazır şu anda. Zaten şurada kaldı 2 hafta. Herkesin ağları, tekneleri, her şeyi hazır." şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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