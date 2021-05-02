Son dakika haberleri | KOCAELİ 10 YAŞINDAKİ OSMAN, YAŞITI KUZENİNİN ELİNDEKİ TÜFEĞİN ATEŞ ALMASIYLA ÖLDÜ

Son dakika haber... KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Osman Emir Bayhan (10), yaşıtı olan kuzeni Y.B.'nin oynadığı tüfeğin kazara ateş almasıyla hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Osman Emir Bayhan (10), yaşıtı olan kuzeni Y.B.'nin oynadığı tüfeğin kazara ateş almasıyla hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Başiskele Havuzlubahçe Mahallesi Çavuşoğulları Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Y.B. ile kuzeni Osman Emir Bayhan, evdeki tüfekle oynadıkları sırada Y.B.?nin elindeki tüfek kazara ateş aldı. Silah sesini duyup gelen aile fertleri, kanlar içindeki Osman Emir Bayhan'ı alarak yakındaki özel hastaneye götürdü. Osman Emir burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Halit ve Melek Bayhan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Osman Emir'in ölümü ailesini üzüntüye boğdu. Osman Emir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

GERİYE 23 NİSAN'DA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI

Kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması ile hayatını kaybeden Osman Emir Bayhan'dan geriye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda annesi tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kaldı. Yapılan paylaşımda Osman Emir'in 23 Nisan'ı kutlamak için şiir okuduğu ve asker selamı verdiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı