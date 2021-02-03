Son dakika haberleri! Koca: "Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız."
03.02.2021 20:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:57
Son dakika sağlık haberine göre Koca: "Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız."
Koca: "Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan