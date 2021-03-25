Son dakika haberleri | Koca: "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı"

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.