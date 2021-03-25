Son dakika haberleri | Koca: "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı"
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Son dakika haberleri | Koca: "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. (1)

Bakan Koca: "Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı."

Son dakika haberleri | Koca: 'Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı'
Son dakika haberleri | Koca: 'Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı'
Son dakika haberleri | Koca: 'Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı'
Son dakika haberleri | Koca: 'Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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