Son dakika haberleri: Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler.
Son dakika haberine göre Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler.
06.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:41
Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişenlerin de yüzde 11'i bu yaş grubundan."
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Kaynak: AA