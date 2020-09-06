Son dakika haberleri: Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler.
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Son dakika haberleri: Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler.

Son dakika haberine göre Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler.

Son dakika haberleri: Koca:
06.09.2020 21:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 21:41

Koca: "Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişenlerin de yüzde 11'i bu yaş grubundan."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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