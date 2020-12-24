Son dakika haberleri: Koca: "Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti.
Son dakika gündem haberi: -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (2)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Koronavirüste mutasyon) Bilinmelidir ki bu mutasyon eylül ayından beri mevcut."
Bakan Koca: "Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı."
Koca: "Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu