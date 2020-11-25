Son dakika haberleri! Koca: "(Kovid-19) İzmir'de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz.
25.11.2020 20:15 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:18
Son dakika habere göre Koca: "(Kovid-19) İzmir'de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz.
Koca: "(Kovid-19) İzmir'de ciddi anlamda vakaların arttığını, yer yer bazı hastanelerde sorun yaşandığını görüyoruz. İzmir'de özellikle tedbirler noktasında hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğinin altını çizmek istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ