Son dakika haberleri... Koca: "Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni... Son dakika habere göre Koca: "Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek.

Koca: "Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek." Kaynak: AA