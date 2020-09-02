Son dakika haberleri... Koca: "Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni...
Son dakika habere göre Koca: "Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek.
02.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:17
Koca: "Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek."
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Kaynak: AA