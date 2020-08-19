Son dakika haberleri! Koca, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu...
Son dakika haberleri... Koca, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi.
19.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:32
Koca, HES mobil uygulamasına "riskli alan" özelliği kazandırdıklarını, Kırıkkale'de denenen bu özelliğin tüm yurtta hizmete gireceğini bildirdi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA