Son dakika haberleri! Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"
25.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:54
Son dakika haberi: Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"
Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten