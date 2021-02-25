Son dakika haberleri! Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"
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Son dakika haberleri! Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"

25.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:54
Son dakika haberleri! Koca:

Son dakika haberi: Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"

Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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