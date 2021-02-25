Son dakika haberleri! Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"

Son dakika haberi: Koca: "(CHP'nin Çin aşısıyla ilgili iddiaları) Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?"