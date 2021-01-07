Son dakika haberleri! Koca: "Bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümü depolarımıza teslim almış durumdayız."
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Son dakika haberleri! Koca: "Bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümü depolarımıza teslim almış durumdayız."

07.01.2021 23:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:57
Son dakika haberleri! Koca:

Son dakika haberlerine göre Koca: "Bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümü depolarımıza teslim almış durumdayız."

Koca: "Bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümü depolarımıza teslim almış durumdayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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