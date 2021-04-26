Son dakika haberleri: 'Kobani' davasında 108 sanığın yargılanmasına başlandı (3)
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Son dakika haberleri: 'Kobani' davasında 108 sanığın yargılanmasına başlandı (3)

Son dakika haberleri: 'Kobani' davasında 108 sanığın yargılanmasına başlandı (3)
Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Güncel

Son dakika haber... DURUŞMA GERGİN BAŞLADIMahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, kimlik tespiti yaptığı sırada, sanık avukatlarının bulunduğu bölümden bir kısım avukatın salona alınmadığı, bu avukatların alınması yönündeki talepler iletildi.

DURUŞMA GERGİN BAŞLADI

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, kimlik tespiti yaptığı sırada, sanık avukatlarının bulunduğu bölümden bir kısım avukatın salona alınmadığı, bu avukatların alınması yönündeki talepler iletildi. Mahkeme Başkanı Çolak, güvenlik ve Covid-19 tedbirleri kapsamında salonun kapasitesi dışında kimsenin salona alınamayacağını, başka bir duruşma salonuna kurulan sistem sayesinde duruşmayı her isteyenin takip edeceğini bildirdi. Bazı avukatlar ise salonda gereğinden fazla güvenlik görevlisi bulunduğunu, bu kişilerin çıkartılıp avukatların alınmasını talep etti. Mahkemenin bunun kabul etmemesi sonrası avukatlar ile Mahkeme Başkanı Çolak arasında tartışma yaşandı. Kimlik tespiti için sırası gelen sanıklar da avukatlarının salona alınmaması nedeniyle hiçbir soruya cevap vermeyeceklerini söyledi. Çolak ile bazı sanıklar arasında yaşanan diyaloglar tutanağa geçildi. Kimlik tespiti devam ederken, sanık avukatları da duruşma salonunu terk etti. Kimlik tespitini tamamlayan mahkeme, sanıklara yönelttiği sorulara cevap verilmemesini tutanak altına aldı.

AVUKATLAR YİNE SALONU TERK ETTİDaha sonra avukatların tamamı salona girdi. Sanık Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkilinin usül ve reddi hakim talebi ile ilgili söz istediğini belirtti. Ardından, sanıklar Figen Yüksekdağ ile Sebahat Tuncel'in de avukatları da aynı taleplerde bulundu. Talepleri reddeden heyet, iddianamenin okunmasına geçti. Sanık avukatları ile izleyici sıralarında bulunan HDP'li milletvekilleri, masalara vurarak ve alkışlayarak mahkemenin kararını protesto etti. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde, okunan iddianamenin duyulmasını engelleyen avukatlar daha sonra topluca salondan çıktı.REDDİ HAKİM TALEPLERİ İÇİN SÜRE VERİLDİ  Mahkeme, iddianamenin özetinin okunmasının ardından, avukatların alkışla ve masalara vurarak salonu terk etmelerini tutanaklara geçirdi. Mahkeme ayrıca bazı sanık avukatlarının UYAP üzerinden verdikleri dilekçede reddi hakim talebinde bulunduklarını bildirdi. Ardından da Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Sebahat Tuncel'e reddi hakim talepleri konusunda söz verildi. Sanıklar, saatin geç olması nedeniyle talepleri sunmak için süre istedi.

Bu arada duruşmaya SEGBİS ile katılan Demirtaş ve Yüksekdağ, ses sisteminden kaynaklı, gün boyu duruşmada yapılan konuşmaları duymadıklarını, bunu dile getirmek için gösterdikleri çabanın da sonuç vermediğini iddia etti. Mahkeme, Demirtaş, Yüksekdağ ve Tuncel'e reddi hakim taleplerini yazılı vermek üzere süre verilmesine, bazı sanık avukatlarının UYAP üzerinden verdikleri reddi hakim taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 3 Mayıs tarihine erteledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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