Son dakika haberleri... Koalisyon güçleri bir üssü daha Irak'a teslim etti
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Son dakika haberleri... Koalisyon güçleri bir üssü daha Irak'a teslim etti

Gelen son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nü Irak güçlerine teslim etti.

23.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:58

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nü Irak güçlerine teslim etti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, yaptığı basın açıklamasında, "Koalisyon güçleri, Taci Askeri Üssü'ndeki 8 numaralı mevziyi Irak güçlerine teslim etti." dedi.

Teslim edilen mevzide ABD, Avustralya ve Yeni Zelandalı güçlerin Irak askerlerini eğittiğini ifade eden Hafaci, buranın Iraklı güçler tarafından kullanılacağını kaydetti.

Irak'ta bulunan koalisyon güçleri, daha önce de bazı askeri üsleri ülke güçlerine teslim etmişti.

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Son dakika haberleri... Koalisyon güçleri bir üssü daha Irak'a teslim etti

Kaynak: AA

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