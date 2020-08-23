Son dakika haberleri | Koalisyon güçleri bir üssü daha Irak'a teslim etti Bir son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nü Irak güçlerine teslim etti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Askeri Üssü'nü Irak güçlerine teslim etti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, yaptığı basın açıklamasında, "Koalisyon güçleri, Taci Askeri Üssü'ndeki 8 numaralı mevziyi Irak güçlerine teslim etti." dedi. Teslim edilen mevzide ABD, Avustralya ve Yeni Zelandalı güçlerin Irak askerlerini eğittiğini ifade eden Hafaci, buranın Iraklı güçler tarafından kullanılacağını kaydetti. Irak'ta bulunan koalisyon güçleri, daha önce de bazı askeri üsleri ülke güçlerine teslim etmişti. Kaynak: AA