Son dakika haberleri! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Çavuşoğlu'na teşekkür mesajı Açıklaması
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Son dakika haberleri! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Çavuşoğlu'na teşekkür mesajı Açıklaması

18.12.2020 20:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:02
Son dakika haberleri! KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Çavuşoğlu'na teşekkür mesajı Açıklaması

Son dakika haberler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür mesajı gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür mesajı gönderdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ertuğruloğlu mesajında, "KKTC Dışişleri Bakanı olarak atanmam münasebetiyle göndermiş olduğunuz tebrik mesajınız için en samimi duygularımla, teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının her koşulda yanında olan anavatan Türkiye'nin, diğer konularda olduğu gibi KKTC'nin dünya ile ilişkilerinin geliştirilmesinde de en büyük destekçisi olmaya devam edeceğine inancının tam olduğunu belirten Ertuğruloğlu, "Üstlendiğim bu görev süresince, KKTC ve anavatanım Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz tarihsel bağlar bundan sonra da artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs konusunun geldiği bu tarihi ve kritik dönemeçte, KKTC'nin dünyada hak ettiği yere ulaşması ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyon ve ambargoların kaldırılmasına yönelik desteğiniz bizlere her zaman güç verecektir. Bu amaçla, yürüteceğimiz tüm çalışmalarda, şahsınız ile birlikte hükümetinizin engin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak ilerlemek bizleri onurlandıracaktır. Bu vesileyle, değerli mesajınız için bir kez daha teşekkür eder, saygılar sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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