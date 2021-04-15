Son dakika haberleri! KKTC'de şaşırtan karar, Kur'an kursları kapatılıyor
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Son dakika haberleri! KKTC'de şaşırtan karar, Kur'an kursları kapatılıyor

Son dakika haberleri! KKTC'de şaşırtan karar, Kur'an kursları kapatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasanın Laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarının anayasanın Laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.

KKTC'de Anayasa Mahkemesi şaşırtan bir karara imza attı. Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı.

Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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