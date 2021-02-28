Son dakika haberleri... KKTC'de Kovid-19 tedbirleri gevşetilmeye devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Mart itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri esnetilerek, "kademeli açılım" sürecinde bir ileri aşamaya geçilecek.

KKTC'de yerel Kovid-19 vakalarında görülen düşüşün ardından 22 Şubat itibarıyla başlayan kademeli açılım süreci hızlandırılıyor.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulunun ardından alınan kararları açıkladı.

Buna göre, 1-8 Mart'ta 21.00-05.00 saatleri arasında tam sokağa çıkma yasağı olacak

1 Mart itibarıyla hafta içi marketler 08.00-20.00 arasında açık olacak.

Cumartesi günleri market, fırın, kasap, benzin istasyonu, eczaneler, restoranların paket servisleri ve açık pazarlar hizmet verebilecek, pazar günler ise sadece eczane, fırın ve benzin istasyonları açık olacak.

Restoran, kafe, büfe ve benzeri hizmetler yalnızca paket servis, online satış ve yerinden alma şeklinde hizmet verebilecek, giyim sektöründe ürün denemeleri yapılamayacak.

Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, bar, meyhane, kahvehane, kafeterya, kapalı çocuk oyun alanları ile spor salonları ve halı sahalar kapalı olacak.

Vaka sayıları daha az olan Lefke, Güzelyurt, İskele ve Gazimağusa ilçelerine, zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden geçişler, İlçe Emniyet Kurullarının denetiminde yapılacak.

8 Mart'a kadar tüm okullarda eğitim online olarak devam edecek.

KKTC'de ikamet eden ve Rum kesiminde çalışan veya Rum kesiminde ikamet eden ve KKTC'de çalışan kişiler, son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabilecek.

Cenazelere sadece birinci derece yakınlar katılabilecek

Son 14 gün içinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan yalnızca KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları KKTC'de bulunan kişiler, 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Cenaze törenleri, sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Kademeli açılma kararları çerçevesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarında görev yapan kişilerin taranması amacıyla 3 Mart'a kadar PCR testlerini yaptırmaları gerekecek.

1 Mart itibarıyla açık pazarların, Kovid-19 tedbirlerine uyulması koşuluyla, kurulmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan