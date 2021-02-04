Son dakika haberleri | KKTC'de koronavirüs nedeniyle ülke çapında sokağa çıkma yasağı
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Son dakika haberleri | KKTC'de koronavirüs nedeniyle ülke çapında sokağa çıkma yasağı

04.02.2021 22:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:27
Son dakika haberleri | KKTC'de koronavirüs nedeniyle ülke çapında sokağa çıkma yasağı

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan koronavirüs nedeniyle 5 Şubat'tan 15 Şubat'a kadar tam "sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan koronavirüs nedeniyle 5 Şubat'tan 15 Şubat'a kadar tam "sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.  Alınan kararlar ise şu şekilde paylaşıldı:

"Bu gece 20.00'den itibaren 15 Şubat'a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI uygulanacak. İlçeler arası giriş çıkışlar tamamen yasaklandı. Üst Komite ve İlçe Emniyet Kurulları'nın verdiği bütün izinler iptal edildi.  Bankalar 8-12 Şubat'ta kapalı olacak, çekler işleme girmeyecek. PCR test kitleri ile 3 yeni PCR test cihazı alınacak."KKTC'DE SON 24 SAATTE 80 POZİTİF VAKA

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 80 pozitif vakaya rastlandığını, 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 21'inin Lefkoşa, 49'unun Girne, 5'inin Mağusa, 4'ünün Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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