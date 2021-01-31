Son dakika haberleri... KKTC'de deniz kirliliğine karşı operasyon
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Son dakika haberleri... KKTC'de deniz kirliliğine karşı operasyon

31.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:05
Son dakika haberleri... KKTC'de deniz kirliliğine karşı operasyon

Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizi kirleten bir yük gemisine operasyon düzenledi.

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizi kirleten bir yük gemisine operasyon düzenledi. Yük gemisine denizi kirlettiği gerekçesiyle 25 bin TL para cezası kesildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gazimağusa'da bir yük gemisinin denizi kirlettiği ihbarı sonrası harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri Togo bayraklı LEADER M isimli yük gemisine baskın düzenledi. Yük gemisinden akan atık su denizi laciverte boyadı. İsmi geçen gemi hakkında yasal işlem başlatan Gazimağusa Liman Başkanlığı, gemiye 25 bin TL para cezası kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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