Son dakika haberleri! KKTC'de ara tatil koronavirüs nedeniyle 30 gün erkene çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 salgını nedeniyle okullar bir ay erken kapanacak ve yarın tatile girecek.

KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan, KKTC Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ve Başbakan Ersan Saner ile Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Aralık'ta açıklanan önlemler arasında yer alan karar uyarınca; ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrenciler ve okullarda görev yapan öğretmenler için yarıyıl tatili 4 Ocak'ta başlayacak. Okullar 15 Ocak'a kadar tatil sebebiyle kapalı kalacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2020 - 2021 Öğretim Yılı Akademik Çalışma Takvimi'nde yarıyıl tatili, 1-14 Şubat 2021 tarihleri arasında; orta dereceli okullarda ise 30 Ocak-14 Şubat arasında yer alıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı