Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, "İzmir Airshow"u izledi
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Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, "İzmir Airshow"u izledi

Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, 'İzmir Airshow'u izledi
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Eylül dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen hava gösterisini vatandaşlarla izledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Eylül dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen hava gösterisini vatandaşlarla izledi.

Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nun ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Gündoğdu Meydanı'na geçti.

Burada 9 Eylül kurtuluş etkinlikleri kapsamında İzmir Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "İzmir Airshow"u izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Akar ve TSK komuta kademesine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, 'İzmir Airshow'u izledi
Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, 'İzmir Airshow'u izledi
Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, 'İzmir Airshow'u izledi
Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, 'İzmir Airshow'u izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, "İzmir Airshow"u izledi - Haberler
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