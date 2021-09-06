Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu
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Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya'daki programları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya'daki programları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret eden Tatar, kentin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi aldı.

Vali Çelik, Cumhurbaşkanı Tatar'a çini vazo takdim etti.

Tatar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya da makamlarında ziyaret gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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