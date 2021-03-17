Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta barış ve istikrar için kazan kazan anlayışıyla bir anlaşma gerekli"
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Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs'ta barış ve istikrar için kazan kazan anlayışıyla bir anlaşma gerekli"

17.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:16
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar:

Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa'nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs'ta barış ve istikrarın sağlanabilmesi için kazan kazan anlayışıyla bir anlaşmanın önemini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa'nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs'ta barış ve istikrarın sağlanabilmesi için kazan kazan anlayışıyla bir anlaşmanın önemini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fransa'nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano'yu makamında kabul etti. Büyükelçi Grenet-Catalano ile görüşmesinde KKTC'nin egemen eşitlik zemininde Rum tarafı ile iş birliğini öngören iki devletli çözüme dayalı politikasına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta ve bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için kazan kazan anlayışıyla yapılacak bir anlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Tatar, KKTC'nin uluslararası alanda adil ve eşit bir muamele görmesi, iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin kaldırılması konularında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Fransa'nın katkıda bulunmasının önemine dikkat çekti. Tatar 5+ BM toplantısına, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de egemen eşitlik zemininde sürdürülebilir istikrar ve iş birliği vizyonu ile gideceğinin ve bu vizyonu savunacaklarının da altını çizdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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