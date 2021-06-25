Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (2)

Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (2)
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ada'da sağlanacak muhtemel barışın iki devletli çözümden geçeceğini, böylece Doğu Akdeniz'de denge kurulacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ada'da sağlanacak muhtemel barışın iki devletli çözümden geçeceğini, böylece Doğu Akdeniz'de denge kurulacağını söyledi.

Brüksel'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Tatar, "Brüksel'den memnuniyetle ayrılıyorum." dedi.

Guterres'in AB Zirvesi nedeniyle Brüksel'de Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşeceği için eşitlik olması açısından kendisi ile de görüştüğünü belirten Tartar, "Kıbrıs meselesinin özünde bir bakıma uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yönelik yaptığı büyük bir hata, büyük bir insafsızlık ve bir bakıma ortaya koydukları eşitsizlik vardır. Dolayısıyla şu ana kadar çözüm bulunamamıştır." diye konuştu.

Bu konuyu Guterres'e ilettiğini söyleyen Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Kıbrıs sorununa çözüm bulunmadan AB'ye üye olması ve Rum liderin AB Zirvesi'nde Ada'yı tek başına temsil etmesine dikkati çekti.

Tatar, "Bu kadar insafsızlık olabilir mi? 60 yıl önce bu şekilde bir anlaşmanın şu şekilde istismar edilmesiyle uluslararası toplumun bize yaptığı haksızlıklar teraziyi tamamıyla Rumların ve Yunanların lehine çevirdi." ifadelerini kullandı.

KKTC lideri, Guterres'in bu hususa yanıt olarak, "Evet, haklısın ama o konuda benim yapacağım bir şey yok. Burada bir eşitsizlik oluyor. Orada sen yoksun ama o kararlar alınırken ben bu görevde değildim." değerlendirmesini yaptığını aktardı.

İki devletli çözüm için anlaşma zemini bulunabilirse bunun Türk toplumunun Türkiye ile bağlarının da korunmasına hizmet edeceğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türklerinin "varlığının, ulusal pozisyonunun, değerlenen ve statüsü giderek yükselen Doğu Akdeniz'de konumunun Türkiye'nin de himayesi ve garantisiyle korunabileceğini" Guterres'e ifade ettiğini de söyledi.

Tatar, Guterres'in kendisini eylüldeki Genel Kurul toplantılarına davet ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin AB üyeliği

Tatar, şunları dile getirdi:

"Guterres, bana 'Evet, ben zamanında Portekiz Başbakanı'yken Türkiye Cumhuriyeti'nin AB'ye alınması için çok uğraştım, çok çalıştım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti, AB üyesi olarak kabul edilseydi bugün bambaşka, çok olumlu, çok farklı bir dünyadan bahsedecektik.' demiştir. Bu ifadesinde gerçekten çok samimi olduğunu gördüm, duydum."

Yunanistan Başbakanı ile ayaküstü sohbet

Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile aynı otelde konakladıklarını, karşılaşmalarında Miçotakis'in kendisine selam vermesi üzerine ayaküstü sohbet ettiklerini belirtti.

Miçotakis'e Ada'da 60 yıldır iki devletin kökleştiğini, hem barış hem Doğu Akdeniz'de olumlu yansımalar olacağı münasebetiyle federasyon yerine iki devletli çözümden yana olduklarını anlattığını dile getiren Tatar, Miçotakis'in ise kendisine "AB'de buna sıcak bakılmadığını" anımsattığını ifade etti.

Muhtemel anlaşmanın kalıcı olması gerektiği vurgusu

Tatar, Kıbrıs'ta yapılacak bir anlaşmanın kalıcı olması için Ada'nın gerçeklerine göre yapılması gerektiğinin altını çizdi ve aksi halde durumun çatışmaya kadar gidebileceği uyarısında bulundu.

"Kıbrıs, küçük bir adadır ama insanlar geçmişi unutmazlar, unutmayacaklardır. Bir anlaşma olacaksa mutlaka sağlam temellerde olması gerekmektedir." diyen Tatar, şunları kaydetti:

"Eğer Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında dengenin de sağlanması için, mutlaka egemenlik temelinde olmalı. Yani Türk tarafındaki devlet egemen olmalı. Böylece hem Kıbrıs'ta barış ve huzur hem Doğu Akdeniz'de denge sağlanması ve korunmasıyla bu tür bir anlaşmanın sürdürülebilir olduğuna inanmaktayım."

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: '(AB liderleri) Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum.'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "(AB liderleri) Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum."
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 19:34:57. #1.15#

title