Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ın verdiği resepsiyona katıldı - Haberler
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Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ın verdiği resepsiyona katıldı

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ın verdiği resepsiyona katıldı
AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart tarafından verilen "Yıl Sonu Resepsiyonu"na katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart tarafından verilen "Yıl Sonu Resepsiyonu"na katıldı.

Kıbrıs'ta görev süresi dolan Elizabeth Spehar'ın yerine atanan Stewart, ara bölgede yer alan Ledra Palace Otel'de resepsiyon verdi.

Resepsiyona, Rum lider Nikos Anastasiadis de katıldı. İki lider, 27 Eylül'de New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşmede bir araya gelmelerinin ardından ilk kez bu akşam buluştu.

Burada kısa bir konuşma yapan Stewart, liderlerin yaklaşık bir yıldan sonra Ada'da ilk kez bu etkinlikte bir araya geldiğini, etkinlikte bulunmalarından onur duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusuna önem verdiğini vurgulayan Stewart, Genel Sekreter'in bu yönde Cenevre ve New York'taki çabalarına atıfta bulundu.

Stewart, Genel Sekreter'in liderleri ileriye götürebilecek, karşılıklı olarak kabul edebilecekleri bir yol bulmalarına destek çabasını devam ettireceğini söyleyerek, bu yönde elinden geleni yapacağını da kaydetti.

Resepsiyonun gayriresmi bir etkinlik olduğunu dile getiren Stewart, herkesin yeni yılını kutladı ve gelecek yılda Kıbrıs konusunda daha fazla ilerlemeler sağlanabilmesi temennisinde bulundu.

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ın verdiği resepsiyona katıldı

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ın verdiği resepsiyona katıldı

Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ın verdiği resepsiyona katıldı

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AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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