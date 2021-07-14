Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizim yolumuz Türkiye yoludur"
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Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizim yolumuz Türkiye yoludur"

Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Bizim yolumuz Türkiye yoludur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, beraberindeki heyetle birlikte Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, beraberindeki heyetle birlikte Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tatar, "Bizim yolumuz Türkiye yoludur. Güçlenen Türkiye ile Doğu Akdeniz, bölgesel hava sahası gibi konular başta olmak üzere tüm konularda hep birlikte olmalıyız" dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, MHP milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile birlikte MTOSB içerisinde yer alan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Tatar, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, yönetim kurulu üyeleri Kürşat Haddat, Seyfetullah Işık ve denetim kurulu üyesi Hasan Yıldırım'dan bölgeye ilişkin bilgiler aldı.

MTOSB Başkan Tekli, genç girişimcilerin bu merkezde çok şey öğrendiğini belirterek, "Burası yeniliğe açık ve vizyoner bireyler yetiştirme noktasında önem taşıyan bir merkez. Buradaki amacımız Mersin başta olmak üzere, ülkemizdeki tüm işletmelerimizi yalın üretim teknikleri ile israflardan arındırarak verimliliklerinin artmasını sağlayıp, dijitalleşmelerinde öncü olarak, işletmelere kazandırılan esnek yapıları ile rekabetçi, dinamikleri güçlü yeni dünya düzenine adapte hale getirmek" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, "Bizim yolumuz Türkiye yoludur. Güçlenen Türkiye ile Doğu Akdeniz, bölgesel hava sahası gibi konular başta olmak üzere tüm konularda hep birlikte olmalıyız. Çünkü bizim refahımız güvenlikten geçer. Davamız Türkiye ile müşterek. Türkiye olmasa biz olmazdık. Bugün burada gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra MTOSB'nin tanıtım filmini izledi ve MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı öğrencileri ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(İHA)

Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Bizim yolumuz Türkiye yoludur'
Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Bizim yolumuz Türkiye yoludur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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