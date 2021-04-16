Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi,...
Son dakika haber... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi, haklarımızı yedirmeyiz.
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Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi, haklarımızı yedirmeyiz. Yunan Bakan Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı